كاراجر: هذا هو سبب غضب كلوب من صلاح

كشف جيمي كاراجر، نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق سبب غضب يورجن كلوب، المدير الفني للفريق من محمد صلاح، لاعب الريدز.

وكانت أزمة قد نشبت بين محمد صلاح ويورجن كلوب قبل مشاركة الفرعون بديلًا في الدقيقة 77 من مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولمح جيمي كاراجر قائد فريق ليفربول السابق أن صلاح كان سببا في إثارة غضب مدربه، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "السبب في أن يكون المدرب غاضبا في مثل هذه الحالات هو أن اللاعب استغرق وقتا طويلا في الإحماء ليكون جاهزا للمشاركة".

وربط كاراجر الأمر بأن صلاح غاضبا من عدم مشاركته أساسيا في آخر ثلاث مباريات مع ليفربول، وما زاد الأمور تعقيدا أن ويستهام يونايتد سجل هدف التعادل 2/2 أثناء استعداد النجم المصري للدخول إلى أرض الملعب.