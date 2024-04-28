قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ يتهم الصين بزيادة التوترات في المنطقة

اتهم الأدميرال جون أكويلينو قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الصين بزيادة التوترات تدريجيا في بحر الصين الجنوبي من خلال نشاطها العسكري متزايد الخطورة في المنطقة.

وقال القائد العسكري الأمريكي، في مقابلة مع صحيفة /فايننشال تايمز/ اليوم، إنه خلال السنوات الثلاث التي قضاها كقائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، زادت الصين من وتيرة التطور العسكري والسلوك المزعزع للاستقرار، حيث أصبح الأمر أكثر عدوانية وخطورة.

وأضاف "أن الصين تصعد سلوكها العدواني من خلال رفع الضغط تدريجيا بحيث لا يتم تقدير الخطر النهائي إلا بعد فوات الأوان، مشددا على أنه يجب أن يكون هناك وصف ومتابعة مستمرة لسلوك الصين الذي يتجاوز المعايير القانونية الدولية، من قبل جميع دول المنطقة".

وتأتي هذه التصريحات من قائد القوات الأمريكية بعد زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين استغرقت ثلاثة أيام، حيث عقد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين اجتماعات مع كبار المسؤولين الصينيين بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ.