عمرو أديب: زراعة كل احتياجات مصر من القمح أحلام شبه مستحيلة

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات بدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي أكد فيها أن الدولة لم يكن لديها خيار آخر غير تنفيذ المشروعات القومية الكبيرة.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «الرئيس قال: (أنا زنقت نفسي والدولة عشان نعمل دولة)، هو كرجل مسئول بيتحط في موقف صعب، خاصة مع الصرف والديون وأقساط الديون والضغط على الدولار والعملة».

وذكر أن الرئيس السيسي يحرص على تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في: «أكبر إنتاجية خلال أسرع وقت وبتكلفة معتدلة»، منوهًا إلى أن تلك الخطة تحتاج نقودًا جاهزة.

وأضاف: «في واقع الأمر الرئيس بيقول أنا صرفت كتير وزنقت نفسي وزنقت البلد، طيب هو إحنا كنا نستنى على مهلنا ونصرف على قدنا ومنقدرش نواكب الزيادة السكانية والاحتياجات والأمن القومي المتمثل في الغذاء؟».

وأشار إلى أن مصر لم تعاني من نقص في السلع، حتى وإن كان سعرها مرتفعًا بعض الأحيان، معقبًا: «أيا كنات أسعار السلع، هذا البلد في أي وقت لم تكن عنده مشكلة إنك تاكل والسلع تكون موجودة».

واعتبر أن زراعة كل احتياجات مصر من القمح «أحلام شبه مستحيلة»، مختتمًا: «فكرة إننا نزرعها كلها قمح حلم اليوتوبيا من أيام الفراعنة، لكن اللي في إيدك قدر الإمكان تنتج جزءًا وتستورد الباقي بالعملة الصعبة».

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة لم يكن لديها خيار آخر غير تنفيذ المشروعات القومية الكبيرة.

جاء ذلك خلال فعالية افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بمنطقة الضبعة وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وقال الرئيس: «الناس بتقول إنت زنقت نفسك وزنقتنا.. صحيح.. بس أنا معنديش خيارات تانية.. أنا زنقت نفسي.. آه.. وزنقت الدولة.. آه.. بس علشان نعمل دولة».