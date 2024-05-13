قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الدواجن الحية سلعة تتداول بشكل يومية وغير قابلة للتخزين أو الاحتكار، مستبعدًا إمكانية تحكم السماسرة أو الوسطاء في الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن كل الصناعات بها وسطاء وسماسرة، مشيرًا إلى أن عملهم يحتاج إلى تنظيم فقط.

ولفت إلى أن صناعة الدواجن بها ما يزيد عن 250 وسيطًا، مضيفًا: «السماسرة موجودون منذ ما يزيد عن 30 عامًا، وليسوا سببًا في ظهور السوق السوداء؛ لأن الدواجن مادة حية غير قابلة للتخزين أو الاحتكار».

وأوضح أن أسعار الدواجن تتغير يوميًا حسب العرض والطلب، قائلًا إن المتداول بشأن تحكم السماسرة في الأسعار «غير منطقي».

وأكمل: «توازن الأسعار يتحقق بالإنتاج والإتاحة فقط لا غير، وليس بمقدور مجموعة أشخاص أن يرفعوه أو يخفضوه، مش هما دول (السماسرة) اللي هيتحكموا في الأسعار».

وأصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة.

ووفق بيان من الجهاز أمس الأحد، جاء ذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.