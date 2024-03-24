الصومال: القبض على 16 شخصا متورطين بهجوم استهدف فندقا في مقديشو

ألقت الأجهزة الأمنية الصومالية القبض على 16 شخصا متورطين في هجوم إرهابي استهدف يوم الخميس قبل الماضي فندقا في العاصمة مقديشو.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الأحد، نجح جهاز المخابرات والأمن الوطني في اعتقال عبد الناصر طاهر نور، وهو الشخص الذي مكن السيارتين المفخختين من دخول العاصمة مقديشو.

وذكرت أنه من بين المعتقلين أيضا أربعة من المشتبه بهم المسجلين كأصحاب السيارتين اللتين استخدمهما الإرهابيون لمهاجمة الفندق.

ولفتت إلى أن هناك تحقيقاً مستمراً مع خمسة من أفراد قوات الأمن الحكومية الذين كانوا يعملون في نقطة التفتيش التي عبر منها العدو الإرهابي، موضحة أنه سيتم تزويد الشعب الصومالي بالأدلة الكاملة التي تثبت "مؤامرة مليشيات الشباب الإرهابية".

وكشفت الوكالة عن أنه "سيتم إحالة جميع المعتقلين المنتمين لمليشيات الشباب والمتهمين الآخرين في هذه القضية إلى المحكمة المختصة".

وكان 13 شخصا قتلوا جراء هجوم نفذته جماعة الشباب مؤخرا على فندق قريب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

وكان الفندق هدفا لعديد من هجمات الشباب في الماضي، رغم أنه يقع في منطقة بالمدينة خاضعة لمستوى مرتفع من الأمن حيث إن موقعه مقابل للقصر الرئاسي.

وسعت مليشيا الشباب خلال الأسابيع الأخيرة إلى استعادة الأرض في مقديشو بعدما تم صدها في السنوات الأخيرة، مما أعطى سكان العاصمة فترة من الاستقرار النسبي.