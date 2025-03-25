الرئيس الفلسطيني يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة في غزة

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، مطالبته المجتمع الدولي بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة، التي تشنها على قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار بشكل مستدام، وفتح المعابر للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وشدد "عباس"، خلال لقائه كايا كالاس مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على ضرورة إجبار الاحتلال الإسرائيلي كذلك على وقف اعتداءاته على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك وقف استمرار التوسع الاستيطاني غير الشرعي، واعتداءات المستوطنين، والاستمرار في حجز أموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها بشكل مخالف للقانون الدولي.

وأكد أهمية الذهاب لعملية سياسية تستند لمبدأ حل الدولتين المدعوم دوليا، من خلال دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف الأوروبي المتزايد بدولة فلسطين على حدود العام 1967.