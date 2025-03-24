صحبي يا صحبي لبهاء سلطان التتر المصري الأكثر استماعا في رمضان على سبوتيفاي

مع اقتراب شهر رمضان 2025 من نهايته، تصدرت أغنية "صحبي يا صحبي" لبهاء سلطان قائمة التترات المصرية الأكثر استماعًا خلال النصف الأول من الشهر على منصة "سبوتيفاي" الموسيقية.

حظيت المسلسلات الرمضانية هذا العام بإعجاب واسع بفضل تنوع قصصها وقوتها، وكان للموسيقى دور محوري في تعزيز ارتباط الجمهور بها من خلال تترات وأغانٍ مميزة. وشهد هذا الموسم اهتمامًا متزايدًا بالأعمال الموسيقية، حيث ساهمت المقدمات والنهايات في رفع مستوى التفاعل وتعزيز السرد الدرامي المصري.

واحتفاءً بإبداع الموسيقى في تترات الدراما الرمضانية المصرية، تسلط "سبوتيفاي" الضوء على تأثير هذه التترات عالميًا، كاشفة عن أفضل خمسة تترات حظيت بأعلى نسب استماع.

جاء "صحبي يا صحبي" في الصدارة، محققًا زيادة استثنائية بنسبة 520% في الاستماعات خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 مارس، وهو نفس الأسبوع الذي شهد نقطة تحول مهمة في أحداث المسلسل، ما يؤكد دور الموسيقى في تعزيز السرد الدرامي. كما امتد تأثير التتر خارج مصر، حيث احتلت إندونيسيا المرتبة الثانية في عدد المستمعين.

في المركز الثاني، جاءت أغنية "بخاف" لأحمد سعد، والتي جذبت جمهورًا واسعًا في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة العربية السعودية، حيث سجلت هذه الأسواق أعلى نسب استماع. أما "وتقابل حبيب" لإليسا، فاحتلت المركز الثالث بأكثر من 300,000 استماع، وشهدت إقبالًا كبيرًا من المستمعين في المغرب وإندونيسيا.

ترك المشهد الموسيقي الرمضاني لعام 2025 بصمة واضحة، حيث ساهم في إثراء الحبكات الدرامية وأبرز قدرة الموسيقى على تجاوز الحدود الثقافية والإقليمية، جامعًا بين الجماهير من الجاليات العربية في الولايات المتحدة إلى المستمعين في آسيا، مما يعكس الدور القوي للموسيقى في سرد القصص عالميًا.

وفيما يلي قائمة التترات الرمضانية المصرية الأكثر استماعًا على "سبوتيفاي":