أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، شن هجوم صاروخي على سديروت ومستوطنات غلاف غزة.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري، مساء الاثنين، إن قوتها الصاروخية جددت قصفها لسديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية رداً على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

بدوره قال جيش الاحتلال، إنه في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في محيط غزة عند الساعة 21:00 (بالتوثيت المحلي)، اعترض سلاح الجو في صاروخًا أطلق عبر الأراضي الفلسطينية من قطاع غزة.

جاء هذا الإعلان في بعد ساعتين من قصف سرايا القدس قصفًا على سديروت ونتيف هعسراه وزيكيم ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

ودائما ما يثير إطلاق الصواريخ من غزة جدلا في إسرائيل بعد ادعاءات يروج لها جيش الاحتلال بأنه يقوض قدرات المقاومة لا سيما في إطلاق الصواريخ.