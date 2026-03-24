سي إن إن: إيران مستعدة للاستماع إلى مقترحات مستدامة لإنهاء الحرب

قال مصدر إيراني لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن هناك "تواصلا" بين الولايات المتحدة وطهران، وأن إيران مستعدة للاستماع إلى مقترحات مستدامة لإنهاء الحرب.

وأضاف المصدر: "شهدت الأيام القليلة الماضية تواصلا بين الولايات المتحدة وإيران، بمبادرة من واشنطن، لكنه لم يصل بعد إلى مستوى المفاوضات الكاملة. وقد تم تبادل رسائل عبر وسطاء مختلفين لاستكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب".

وأشار المصدر إلى أن المقترحات المطروحة لا تهدف فقط إلى وقف إطلاق النار، بل إلى اتفاق ملموس لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ورفض المصدر التعليق على التصريحات العلنية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن المفاوضات، مؤكدا أن موقف إيران كان دائما واضحا، وأن طهران مستعدة لدراسة أي مقترح قابل للتنفيذ.

وتابع المصدر: "إيران لا تطالب بعقد اجتماع أو محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها مستعدة للاستماع إذا ظهرت خطة لاتفاق مستدام يحافظ على مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوطنية".

وأضاف: "إيران مستعدة لتقديم جميع الضمانات اللازمة بأنها لن تطور أسلحة نووية، لكنها تحتفظ بحق استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية".

وشدد المصدر على أن أي مقترح يجب أن يتضمن أيضا إنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران.