رئيس الوزراء الهندي: تلقيت اتصالا من ترامب وندعم التهدئة واستعادة السلام في أقرب وقت ممكن

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس دونالد ترامب، تبادلا خلال وجهات النظر حول الوضع في غرب آسيا.

وأكد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن الهند تدعم خفض التصعيد واستعادة السلام في أقرب وقت ممكن.

وشدد على الأهمية البالغة لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا وممرًا آمنًا وسهل الوصول إليه، مشيرًا إلى الاتفاق مع ترامب على البقاء على اتصال بشأن الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.

وفي وقت سابق، قال سيرجيو جور، السفير الأمريكي لدى الهند، إن مودي وترامب تحدثا هاتفيًا الثلاثاء، وناقشا الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا.

وخلال كلمة بالمجلس الأعلى للبرلمان الهندي الثلاثاء، نوه مودي، أن الهجمات الإسرائيلية الأمريكية والردود الإيرانية هزت الاقتصاد العالمي، وأن تجاوز خسائر المنطقة سيستغرق وقتا طويلا.

وأوضح مودي أن الهند لديها مخزونات كافية من النفط الخام، وأنهم عملوا على تطوير الاحتياطي النفطي الاستراتيجي على مدى السنوات 11 الماضية.

وأكد أنهم يواصلون العمل على تقليل آثار هذا الوضع، والسعي جاهدين لضمان وصول إمدادات النفط والغاز الطبيعي إلى الهند من أي مكان.

وتسبب عدوان إسرائيل والولايات المتحدة على إيران بارتفاع أسعار النفط، خصوصا مع تصاعد الصراع، وإعلان طهران في 2 مارس الجاري تقييد حركة الملاحة بمضيق هرمز.

وأدى تقييد حركة الملاحة بالمضيق، الذي يمر منه يوميا 20 مليون برميل، إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.