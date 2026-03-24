قالت الحكومة الكينية، اليوم الثلاثاء، إن نهرين فاضا على ضفافهما، مما أدى إلى غرق مساحات زراعية شاسعة ونزوح وتشريد أسر بأكملها، في وقت ارتفعت فيه حصيلة ضحايا الفيضانات التي تضرب البلاد هذا الشهر إلى 88 قتيلاً.

ولم تقتصر الأضرار على ذلك، إذ طالت الفيضانات 21 مقاطعة على الأقل، مما أثار مخاوف جدية تتعلق بسلامة المواطنين، وتدهور البنى التحتية، وتزايد الاحتياجات الإنسانية.

ووفقًا لوزارة الداخلية، تجاوز عدد النازحين بسبب الفيضانات التي بدأت مطلع مارس الجاري، حاجز الـ34 ألف شخص.

وشهد غرب كينيا آخر حلقات هذه الكارثة، بعدما فاض نهر نياندو أمس الاثنين، ما أدى إلى غمر أجزاء من جسر أهيرو الواقع على طريق "كيريتشو – أواسي – كيسومو"، وشل حركة السير في المنطقة.

ودعا المكتب الإعلامي للحكومة في بيان له، السائقين إلى تجنب الاقتراب من الطرق المغمورة بالمياه، والبحث عن مسارات بديلة، خاصة خلال الليل حيث تنعدم الرؤية تقريبًا.

وشدد البيان على أن "هذا التحذير يكتسب أهمية مضاعفة أثناء الليل ، حيث يصعب تقدير عمق المياه أو قوة التيار بدقة".