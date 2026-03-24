الثلاثاء 24 مارس 2026 6:08 م القاهرة
بسبب الطقس.. تعليق الدراسة حضوريا بالجامعات يومي الأربعاء والخميس والتحول إلى الأونلاين

الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي
عمر فارس
نشر في: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 5:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 5:43 م

وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات والمعاهد بتعليق الدراسة حضورياً، مع استمرار العملية التعليمية بنظام التعليم الأونلاين يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 مارس الجاري، نظراً لتوقعات بعدم استقرار الأحوال الجوية، وفقاً لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

واستثنى القرار الأطقم الطبية، وأفراد الأمن الجامعي، والعاملين بإدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، وكذلك من تقتضي طبيعة عملهم التواجد، وذلك وفقاً لما يقرره رؤساء الجامعات، بما يضمن حسن إدارة الموقف داخل كل جامعة وكلية ومعهد.


