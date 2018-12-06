ضبط 7378 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 7378 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وواصلت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 7378 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (3002 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 321 مخالفة السير بدون تراخيص، و15 مخالفة موقف عشوائي، و20 مخالفة لشروط التراخيص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.