عبد الغفار يكرم منتخب الجامعات للسباحة بالزعانف بعد نتائجه في بطولة العالم

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كرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات بعثة منتخب مصر للجامعات للسباحة بالزعانف علي تحقيق نتائج متميزة خلال مشاركته في بطولة العالم التي أقيمت بإيطاليا خلال الفترة من 30 مارس الماضي وحتي 3 أبريل الجاري.

وقدم الوزير الشكر للدكتورة مها الصغير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات ورئيس البعثة وجميع اللاعبين واللاعبات والمدربين والإداريين والجهاز الطبي على المجهود الذي بذلوه من أجل رفع علم مصر والمنافسة على لقب البطولة التي فاز به إيطاليا البلد المضيف.

وجاء التكريم علي هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، كما حضر التكريم الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد والدكتور جمال الشاذلي والدكتور محمد لطيف.

وكانت نتائج البعثة المصرية في البطولة كالتالي:

سباق ٥٠ زعانف مزدوجه

مركز ثاني: السباحة/ لوجين يوسف، جامعة حلوان

مركز ثالث: السباحه/ فاطمة أيمن، جامعة عين شمس

مركز سادس: السباح/ مروان الطناحي، جامعة اسكندرية

سباق 50 تحت الماء

مركز ثاني: السباح/ أدهم محي، الأكاديمية العربية

مركز خامس: السباحة/ مريم جلال، جامعة حلوان

مركز ثامن: السباح/ يوسف رمضان، جامعة اسكندرية

سباق 100مونو

مركز ثاني: السباحة/ مايا هيثم، جامعة النيل

مركز خامس: السباح/ يوسف رمضان، جامعة اسكندرية

مركز سادس: السباح/ أدهم البيلي، الأكاديمية العربية

سباق 100زعانف

مركز ثالث: السباحة/ فاطمة ايمن، جامعة عين شمس

مركز رابع: السباح/ مروان عسكر، جامعة حلوان

مركز خامس: السباحة/ مريم جلال، جامعة حلوان

سباق 200زعانف

مركز سادس: السباح/ مروان الطناحي، جامعة الاسكندرية

مركز سابع: السباحة لوجين يوسف، جامعة حلوان

سباق 200مونو

مركز ثالث: السباحة/ مايا هيثم، جامعة النيل

مركز رابع: السباح/ محمود وليد، جامعة عين شمس

مركز خامس: الطالبة/ هديل خليفة، الجامعة الألمانية

مركز سادس: الطالب/ احمد حسين، جامعة حلوان

سباق 400مونو

مركز ثالث: السباح/ محمود وليد، جامعة عين شمس

مركز رابع: السباحة/ هديل خليفة، جامعة الألمانية

مركز سادس: السباحة/ منى وائل، جامعة عين شمس

مركز ثامن: السباح/ أحمد حسين، جامعة حلوان

سباق 400زعانف

مركز رابع: السباح/ مروان عسكر، جامعة حلوان

مركز رابع: السباحة/ حبيبه رافت، تعليم عالي

مركز ثامن: السباح/ مروان الطناحي، جامعة الاسكندرية

سباق 800مونو

مركز رابع: السباحة/ هديل خليفة، الجامعة الألمانية

مركز رابع: السباح/ محمود وليد، جامعة عين شمس

مركز خامس: السباحة/ منى وائل، جامعة عين شمس

مركز خامس: السباح/ أحمد حسين، جامعة حلوان

وضمت بعثة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات كل من الدكتورة مها الصغير رئيس البعثة، والدكتور حازم الروبي مدير البعثة والمسؤول الإداري، ومحمد سعد إداري البعثة، وأحمد شعبان المدرب، بالاضافة الى (٨) لاعبات و (٦) لاعبين.