جالاتا سراي يحدد مهلة أخيرة لمصطفى محمد

بات مصطفى محمد، نجم منتخب مصر، قريبا من العودة لمنافسات الدوري التركي مطلع الموسم المقبل عبر بوابة فريقه جالاتا سراي، وذلك مع تأكيدات الصحف الفرنسية بعدم رغبة فريق نانت في تفعيل بند شراء لاعب الزمالك السابق.

ويحق لنانت تفعيل بند عقد مصطفى محمد من جالاتا سراي مقابل ما يزيد عن 5 ملايين دولار، إلا أن النادي الفرنسي لم يتحرك حتى الآن لتأمين بقاء النجم المصري ضمن صفوفه بالموسم المقبل.

من جانبها أشارت عدد من الصحف التركية اليوم الإثنين أن جالاتا سراي حدد يوم 15 يونيو المقبل موعدا نهائيا لحسم مستقبل مصطفي محمد المعار إلى نانت الفرنسي حتي نهاية الموسم الجاري.

وانتقل مصطفى محمد على سبيل الإعارة لصفوف نانت الفرنسي مقابل 250 ألف دولار.

ودفع جالاتا سراي 4 ملايين دولار لصالح الزمالك فى ديسمبر 2021 من أجل التعاقد مع مصطفى محمد نهائيًا.