روما: إجلاء كل الإيطاليين الذين طلبوا مغادرة السودان

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أجلت إيطاليا مدنيين ودبلوماسيين إيطاليين من العاصمة السودانية الخرطوم، وسط استمرار القتال في البلاد.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني مساء الأحد، إن جميع الإيطاليين الذين طلبوا مغادرة السودان بخير وعلى متن طائرة متوجهة إلى جيبوتي.

وكتب عبر موقع تويتر: "أنا فخور بالعمل الجماعي الذي أدى إلى نجاح عملية الإخلاء الدقيقة والمعقدة هذه".

وأعلن تاجاني في وقت سابق إجلاء نحو 200 مدني وموظف بالسفارة. وقال إنهم كانوا حوالي 140 شخصا يحملون الجنسية الإيطالية، وكان هناك أيضا مواطنون سويسريون وموظفون بسفارة الفاتيكان وحوالي 20 من جنسيات أوروبية أخرى.