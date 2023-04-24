• نادي نجيب: أسعار الذهب متراجعة في الأسواق العالمية والزيادات المحلية غير مبررة

واصلت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، بقيمة 20 جنيها أخري ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 2510 جنيهات، مقارنة بـ2490 جنيها خلال تعاملات اليوم، وفقا لنادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 35 جنيها خلال تعاملات اليوم، ليصل سعر الجرام عيار21 إلى نحو 2490 جنيها مقارنة بـ2455 جنيها في نهاية تعاملات أمس، ليصل إجمالي الارتفاع خلال تعاملات اليوم إلى 55 جنيها حتى الآن.

وأضاف أن الارتفاعات المستمرة فى أسعار الذهب غير مبررة خاصة مع تراجع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، بالإضافة إلى أن الأيام الحالية تشهد إجازات العيد ولا يوجد مبيعات.

وبحسب نجيب، زاد سعر جرام عيار 18 مسجلا 2157 جنيها مقارنة بـ2137 جنيها، وارتفع سعر جرام عيار 24 مسجلا 2863 جنيها مقارنة بـ2843 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب 160 جنيها، مسجلا 20080 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة، مقارنة بـ19920 جنيها خلال تعاملات اليوم.

وفى الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الذهب الإثنين 24 أبريل، للجلسة الثانية على التوالي حيث تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستيضاح استراتيجياته لرفع أسعار الفائدة مما قد يسلط الضوء على أي تقدم في سبيل ترويض التضخم.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1980.89 دولار للأوقية، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1990.20 دولار.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر عوائد.

وارتفع الدولار 0.1% مما أدى إلى زيادة تكلفة الذهب للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% يوم الجمعة بعد نشر استطلاعات أظهرت أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو زادت وتيرته في أبريل.

وتظهر أداة سي.إم.إي فيدووتش أن الأسواق تراهن بنسبة 88.6% على أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي الثاني والثالث من مايو.

وعلاوة على ذلك، فإن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الرابع من مايو مع احتمالية لرفعها نصف نقطة، ومن المتوقع أن يرفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة إلى 4.5% في 11 مايو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.95 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.1% إلى 1100.45 دولار، كما نزل البلاديوم 1.1% إلى 1583.94 دولار.