السائحون في الغردقة يحتفلون مع المواطنين بعيد الفطر على الشواطئ

تشهد شواطئ الغردقة توافدا من نزلاء الفنادق السياحية في العيد تزامنا مع انتعاش حركة السياحة الداخلية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات حركة رحلات الطيران الخارجية، حيث أصبحت شواطئ الغردقة الوجهة المفضلة للسائحين من مختلف الأنحاء.

وقال علاء الدين الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، إن شواطئ الغردقة شهدت توافد الآلاف من السائحين خلال أيام العيد، وحرص السائحون الأجانب على مشاركة المصريين احتفالاتهم بالعيد، والتقاط الصور التذكارية والاحتفال على انغام الموسيقى.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 90% خلال أسبوع العيد، تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران الخارجية، حيث استقبلت الغردقة آلاف السائحين من جنسيات مختلفة على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك.

وأكد أن مشاركة عدد من السائحين الأجانب احتفالات المصريين بالعيد على الشواطئ، وشملت برامج وفقرات متنوعة وحفلات ومهرجانات برفقة فرق الأنيميشن.

من جانبه، قال سعيد عتيق الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن الفنادق دائما تحرص على مشاركة في الأعياد والمناسبات المختلفة وهي إحدى وسائل تنشيط السياحة والدعاية السياحية على شواطئ الغردقة، مشيرا إلى أن الغردقة استقبلت آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات عبر عشرات رحلات الطيران يوميا.