رئيس التشيك يهدد بعدم تعيين بابيش رئيسا للوزراء

هدد الرئيس التشيكي بيتر بافيل بعدم تعيين الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أندريه بابيش رئيسا للوزراء، بسبب ما وصفه بتضارب المصالح.

وقال بافيل اليوم الإثنين إن على بابيش أن يختار بين دوره كرجل أعمال ودوره كسياسي.

وأضاف: "إذا لم يتمكن أندريه بابيش من حل تضارب المصالح، فإن تعييني له سيكون بمثابة مساهمة في خلق وضع غير قانوني".

وأشار الرئيس التشيكي إلى أنه سيكون من الأفضل أن يقترح الفائز في الانتخابات مرشحا آخر لتولي منصب رئيس الوزراء.

ويهدف قانون ساري المفعول منذ عام 2007 في التشيك إلى منع تضارب المصالح.

وكان بابيش، وهو ملياردير معروف بانتقاده للاتحاد الأوروبي، قد تصدر نتائج الانتخابات التي جرت في أكتوبر، حيث حصل حزبه آنو(نعم) اليميني الشعبوي على 5ر34% من الأصوات.