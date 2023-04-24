 وزير التنمية البريطاني: ندرس كل خطوة ممكنة لإخراج مواطنينا من السودان - بوابة الشروق
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وزير التنمية البريطاني: ندرس كل خطوة ممكنة لإخراج مواطنينا من السودان

أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أبريل 2023 - 10:09 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أبريل 2023 - 10:09 م

أكد وزير التنمية البريطاني أندرو ميتشل، اليوم الإثنين، أن حكومة بلاده تدرس كل خطوة يمكن اتخاذها من أجل إجلاء مواطنيها من السودان في ظل توتر الأوضاع هناك.

وقال ميتشل، في تصريحات أوردتها صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل: "إن الحكومة تبحث كل طريقة ممكنة لإخراج رعاياها من السودان"، مُضيفًا أنه "لا يزال التنقل في أنحاء العاصمة الخرطوم في غاية الخطورة، ولا يأتي أي خيار للإجلاء دون وجود مخاطر جسيمة على الحياة".

وتابع ميتشل أن "إنهاء العنف هو الإجراء الوحيد الأكثر أهمية الذي يمكن اتخاذه لضمان سلامة المواطنين البريطانيين والجميع في السودان".

وذكرت الصحيفة أن القوات البريطانية قد توجهت بالفعل إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، للقيام بأعمال استطلاعية، لكن ميتشل رفض تأكيد ذلك.


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