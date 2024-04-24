وصف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بـ «المزري والمضحك والمريض»، مؤكدا أن التقرير يسرد أقاويل من بعض المصادر ذات الأجندات الخاصة بهم.

وانتقد خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، تجاهل التقرير للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتشريعات النيابية المبنية على هذه الاستراتيجية بمحاورها الأربع.

وأشار إلى تجاهل التقرير حجم الإنجازات التي حدثت تمس حقوق الإنسان بشكل مباشر وغير مباشر من الرعاية الصحية والخدمات المرفقية على أرض مصر.

وشدد «رضوان» أن الحقوق المدنية والسياسية تأتي على رأس أولويات حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى تمخض ذلك في «الحوار الوطني» الذي انطلق منتصف عام 2022، وتوجيه الرئيس السيسي أجهزة الدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار.

ونقل رضوان عن مندوبين من سفارة الولايات المتحدة ثناءهم على «حجم الإنجازات التي تمخضت عنها المرحلة الأولى من الحوار الوطني»، وذلك على هامش مشاركتهم في الكثير من جلسات الحوار.

كما انتقد إشارة التقرير إلى مسمى «السجون»، على الرغم من التعديل التشريعي لهذا المسمى وتغييره إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، لا سيما مع إغلاق الدولة أكثر من 50% من السجون التي يرجع تاريخها لأكثر من 150 عاما.

وأشار إلى أن الإدارة الامريكية تعيش حالة من «الشيزوفرينيا والازدواجية» على مستوى السياسة الخارجية، والتي تجلت في تغاضيهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة واستخدامهم لأربعة قرارات «فيتو»، لدعم استمرار الإبادة الجماعية والمجازر المأساوية بحق الأشقاء في قطاع غزة.