تأجيل محاكمة المتهمين بقتل وترويع شابين في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، رئيس المحكمة، قرارا في القضية رقم 37878 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2023، بتأجيل محاكمة شقيقان ونجل أحدهما إلى جلسة دور الانعقاد الأول من شهر مايو المقبل، للمرافعة؛ لاتهامهم بقتل شاب والشروع في قتل شخص آخر بسبب خلافات بينهم وبين المجني عليه الثاني.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه عبده حسن، بعيار ناري، والشروع في قتل المجني عليه صبري ناصر، بسبب خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه الثاني بمركز الزقازيق.

تبين من أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه الأول عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله ونسجوا لذلك مخططا أنفذوه بإعداد سلاح ناري (فرد روسي) مطلقا منه المتهم الأول وابلا من الأعيرة النارية استقرت إحداها بجسد المجني عليه محدثا إصابته في العين اليسرى الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه الثاني مع سبق الإصرار، بأنه لما اشتدت وطأة الخلاف بينهم وبينه فبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه ونسجوا لهذا الغرض سلاح ناري (فرد روسي) مطلقا منه المتهم الأول وابلا من الأعيرة النارية إلا أنه حاد عن الهدف فحدثت إصابة المجني عليه الأول المتوفى إلى رحمة مولاه على النحو المبين في التحقيق.