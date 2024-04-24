العراق يوقع عقدا مع شركة أوكرانية لاستثمار الغاز في حقل عكاز غربي البلاد

أعلن نائب رئيس الحكومة العراقية لشؤون الطاقة وزير النفط خيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، التوقيع على عقد استثمار حقل غاز عكاز مع شركة يوكرزم ريسورس الأوكرانية بطاقة 400 مليون قدم مكعب قياسي باليوم في محافظة الأنبار /120 كم غربي بغداد/.

وأكد وزير النفط العراقي خلال مراسم التوقيع على"أهمية تطوير حقل غاز عكاز بمحافظة الأنبار في إضافة كمية 400 مليون قدم مكعب قياسي باليوم للإنتاج الوطني لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات جديدة من الغاز الطبيعي".

وذكر "أن الجهد الوطني في شركة نفط الوسط قد تمكن في وقت سابق من تشغيل الحقل ضمن الخطة المعجلة لتزويد محطة غاز عكاز بمعدل 60 مليون قدم مكعب يوميا، وأن الوزارة تهدف من خلال العقد مع الشركة الأوكرانية إلى الوصول إلى معدل 100 مليون قدم مكعب يوميا للمرحلة الأولى من /1-2/سنة و400 مليون قدم مكعب يوميا خلال أربع سنوات.