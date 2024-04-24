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رئيس البنك الأهلي: نريد العدالة في توزيع حقوق بث المباريات

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 1:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 1:39 ص

قال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، إن إدارة ناديه تبحث عن العدالة في ملف توزيع حقوق بث المباريات بين أندية الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أشرف نصار في تصريحات تليفزيونية : "توزيع حقوق البث؟.. هو ملف شائك للغاية، ويرتبط بعوامل كثيرة، منها الجماهيرية وعدد المباريات واسم النادي، ولكن نأمل بأن يكون هناك حوار بين أطراف هذه المنظومة".

وواصل: "نريد أن تكون هناك نسب توزيع عادلة نسبيًا، ونحن نسعى لهذا الأمر منذ مجيئنا إلى البنك الأهلي، وتمكنّا من تحريك الأمر ولكن بنسبة قليلة للغاية".

وتابع: "الشركة الراعية لديها إطار تتحرك خلاله، ولا تستطيع اتخاذ قفزة كبيرة مباشرةً، وأملنا هو أن يستمر التحرك في اتجاه توزيع حقوق البث بشكل عادل بين الأندية".

وأتم: "لجنة الشباب والرياضة في البرلمان كان لها دورًا كبيرًا في تحريك نسبة توزيع حقوق البث بين الأندية، وأعتقد أنهم مستمرون في هذا الأمر، وقد يصلون إلى نتائج إيجابية".


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