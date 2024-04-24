رئيس البنك الأهلي: نريد العدالة في توزيع حقوق بث المباريات

قال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، إن إدارة ناديه تبحث عن العدالة في ملف توزيع حقوق بث المباريات بين أندية الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أشرف نصار في تصريحات تليفزيونية : "توزيع حقوق البث؟.. هو ملف شائك للغاية، ويرتبط بعوامل كثيرة، منها الجماهيرية وعدد المباريات واسم النادي، ولكن نأمل بأن يكون هناك حوار بين أطراف هذه المنظومة".

وواصل: "نريد أن تكون هناك نسب توزيع عادلة نسبيًا، ونحن نسعى لهذا الأمر منذ مجيئنا إلى البنك الأهلي، وتمكنّا من تحريك الأمر ولكن بنسبة قليلة للغاية".

وتابع: "الشركة الراعية لديها إطار تتحرك خلاله، ولا تستطيع اتخاذ قفزة كبيرة مباشرةً، وأملنا هو أن يستمر التحرك في اتجاه توزيع حقوق البث بشكل عادل بين الأندية".

وأتم: "لجنة الشباب والرياضة في البرلمان كان لها دورًا كبيرًا في تحريك نسبة توزيع حقوق البث بين الأندية، وأعتقد أنهم مستمرون في هذا الأمر، وقد يصلون إلى نتائج إيجابية".