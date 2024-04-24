أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن تراجع أسعار 300 سلعة في الأسواق، بمتوسط انخفاض في الأسعار بنسبة 22.5%.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى ،المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية بمتوسط 25%، على سبيل المثال انخفاض سعر الدقيق من 22 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.
وأوضح أن متوسط الانخفاض في سعر كيلو الأرز وصل إلى 20%، مع توافر السكر الحر بـ 34 جنيهًا وذلك بعد أن تخطت الأسعار 50 جنيهًا خلال فترة الأزمة الماضية.
ونوه إلى وفرة وإتاحة السكر في الأسواق بشكل كبير، لافتا إلى أن السلة السلعية الغذائية تمثل 35% من مؤشر التضخم.
وأكد أن تراجع أسعار السلع سيؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من زيادة سعر الصرف التي كان من المفترض أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
ولفت «عشماوي» إلى انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بمتوسط 5%، وبعض الأصناف بنسبة 10%، معقبا:« منحنى الأسعار تنازلي ونتجه لنصل إلى أسعار ما قبل الأزمات».