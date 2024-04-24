 التموين: انخفاض 300 سلعة بالأسواق.. ونتجه إلى أسعار ما قبل الأزمات ‏ - بوابة الشروق
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التموين: انخفاض 300 سلعة بالأسواق.. ونتجه إلى أسعار ما قبل الأزمات ‏

محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 2:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 2:34 ص

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن تراجع أسعار 300 سلعة في ‏الأسواق، بمتوسط انخفاض في الأسعار بنسبة 22.5%.‏
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى ،المذاع عبر شاشة ‏‏«صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية بمتوسط 25%، على سبيل ‏المثال انخفاض سعر الدقيق من 22 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن‎.‎
وأوضح أن متوسط الانخفاض في سعر كيلو الأرز وصل إلى 20%، مع توافر السكر الحر بـ 34 ‏جنيهًا وذلك بعد أن تخطت الأسعار 50 جنيهًا خلال فترة الأزمة الماضية‎.‎
ونوه إلى وفرة وإتاحة السكر في الأسواق بشكل كبير، لافتا إلى أن السلة السلعية الغذائية تمثل ‏‏35% من مؤشر التضخم.‏
وأكد أن تراجع أسعار السلع سيؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وذلك على ‏الرغم من زيادة سعر الصرف التي كان من المفترض أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم‎.‎
ولفت «عشماوي» إلى انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بمتوسط 5%، وبعض الأصناف ‏بنسبة 10%، معقبا:« منحنى الأسعار تنازلي ونتجه لنصل إلى أسعار ما قبل الأزمات».‏

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