أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن تراجع أسعار 300 سلعة في ‏الأسواق، بمتوسط انخفاض في الأسعار بنسبة 22.5%.‏

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى ،المذاع عبر شاشة ‏‏«صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية بمتوسط 25%، على سبيل ‏المثال انخفاض سعر الدقيق من 22 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن‎.‎

وأوضح أن متوسط الانخفاض في سعر كيلو الأرز وصل إلى 20%، مع توافر السكر الحر بـ 34 ‏جنيهًا وذلك بعد أن تخطت الأسعار 50 جنيهًا خلال فترة الأزمة الماضية‎.‎

ونوه إلى وفرة وإتاحة السكر في الأسواق بشكل كبير، لافتا إلى أن السلة السلعية الغذائية تمثل ‏‏35% من مؤشر التضخم.‏

وأكد أن تراجع أسعار السلع سيؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وذلك على ‏الرغم من زيادة سعر الصرف التي كان من المفترض أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم‎.‎

ولفت «عشماوي» إلى انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بمتوسط 5%، وبعض الأصناف ‏بنسبة 10%، معقبا:« منحنى الأسعار تنازلي ونتجه لنصل إلى أسعار ما قبل الأزمات».‏