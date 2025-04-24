جدل في ألمانيا بسبب دعوة السفير الروسي للمشاركة في فعالية لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية

يعتزم السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرجي نتشاييف، حضور فعالية لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في مدينة تورجاو الواقعة شرق ألمانيا، حيث التقت القوات الأمريكية والسوفيتية على نهر إلبه في 25 أبريل عام 1945.

وقال متحدث باسم السفارة الروسية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن نتشاييف سيقبل دعوة المدينة وسيشارك في الفعالية المقررة غدا الجمعة.

من جانبها، أوضحت سلطات تورجاو أنها لم تُصدر دعوات رسمية، لكنها أخطرت عدة سفارات في فبراير الماضي، مضيفة أن موسكو طلبت وقتا لإلقاء كلمة خلال الفعالية، وهو ما رفضته المدينة، مشيرة إلى أنها لا ترغب في "توفير منصة" لهذا الغرض.

وكان نتشاييف ظهر الأسبوع الماضي في فعالية إحياء ذكرى في مرتفعات زيلوف الواقعة شرق برلين، والتي شهدت أعنف معركة دارت على الأراضي الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأثار هذا الحدث جدلا واسعا بعدما أصدرت وزارة الخارجية الألمانية مذكرة توجيهية تنصح بعدم دعوة ممثلين روس إلى فعاليات إحياء الذكرى التي تنظمها السلطات الاتحادية أو على مستوى الولايات أو المحلية، خشية استغلال روسيا لهذه المناسبات لتبرير حربها ضد أوكرانيا.

وقرر البرلمان الألماني استبعاد روسيا وبيلاروس من الفعالية الرئيسية التي ستُقام في برلين يوم 8 مايو بمناسبة انتهاء الحرب العالمية الثانية.