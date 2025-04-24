ترامب يبدي انزعاجه من الهجوم الروسي الأخير على أوكرانيا

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انزعاجه من هجوم الجيش الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف، الخميس، الذي تسبب بمقتل 9 أشخاص.

وقال ترامب بمنشور على موقع "تروث سوشيال" الخميس، إنه غير راض عن هجمات روسيا على كييف، معتبرا أنها "غير ضرورية وتوقيتها سيء".

وأضاف مخاطبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "فلاديمير.. توقف، يموت 5000 جندي أسبوعيا"، داعياً إلى توقيع اتفاقية سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت أوكرانيا مقتل 9 أشخاص وإصابة 70 آخرين بهجوم شنه الجيش الروسي على كييف بصواريخ وطائرات مسيرة.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.