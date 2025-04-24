سوريا: ميليشيات حزب الله استهدفت جيشنا غرب حمص بـ 5 قذائف من لبنان

اتهمت وزارة الدفاع السورية، اليوم، حزب الله اللبناني بإطلاق عدة قذائف من الأراضي اللبنانية تجاه نقاط للجيش العربي السوري في منطقة القصير غرب حمص.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر في وزارة الدفاع قبل قليل، قوله إن «ميليشيات حزب الله اللبناني أطلقت عدة قذائف مدفعية من أراضي دولة لبنان، تجاه نقاط الجيش العربي السوري في منطقة القصير غرب حمص».

وأضاف المصدر، أن القوات السورية قامت «وعلى الفور باستهداف مصادر النيران» بعد رصد المواقع التي انطلقت منها القذائف الصاروخية، والتي بلغ عددها 5 قذائف.

وأفاد المصدر بأنه يجري التواصل مع الجيش اللبناني من أجل تقييم الحدث، مؤكدا أن القوات السورية «أوقفت استهداف مصادر النيران داخل الأراضي اللبنانية بطلب من الجيش اللبناني، بعد أن تكفل بتمشيط وملاحقة المجموعات الإرهابية المسئولة عن استهداف الأراضي السورية».