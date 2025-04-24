تركيا: اتفقنا مع سوريا على إنشاء مركز عمليات مشترك

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أوضحت مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك.

وبحسب موقع «TRT عربي»، أكدت المصادر وضوح الموقف التركي القائم على «اعتبار ممتلكات سوريا ومواردها ملكاً للسوريين»، مشيرين إلى أن أنقرة «تُتابع مسألة تسليم سد تشرين للحكومة السورية الجديدة من كثب».

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة السورية الحالية طلبت التعاون مع تركيا في ملف مكافحة التهديدات الإرهابية، ولا سيما تنظيم داعش.

ولفتت إلى الاجتماع الوزاري الذي عُقِد في 9 مارس 2025، واستضافته الأردن، بمشاركة تركيا والعراق وسوريا ولبنان.

وقالت المصادر إن «الدول الخمس المشاركة اتفقت خلال الاجتماع على دعم سوريا في حربها على الإرهاب، وخاصة ضد تنظيم داعش الإرهابي».

ولفتت إلى أن الاجتماعات التقنية بمشاركة الدول المعنية تتواصل بشأن مركز العمليات الموحد الذي يُخطط لتشكيله في سوريا.