محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، القرار رقم 656 لسنة 2025 بشأن إجراء حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك في إطار حرصه على تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظة.

وتضمنت الحركة نقل طارق عبده أبو حطب، رئيس حي غرب شبين الكوم، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وتكليف وليد سالم السيد أبو سالم، رئيس مركز ومدينة الشهداء، للعمل رئيسًا لحي غرب شبين الكوم، إلى جانب نقل محمد طلعت الزرقاني، رئيس حي شرق شبين الكوم، لتولي رئاسة مركز ومدينة الشهداء، وتصعيد ياسر عبد الستار سالم، نائب رئيس مركز ومدينة بركة السبع، ليتولى مهام رئيس حي شرق شبين الكوم.

وجاءت الحركة عقب صدور قرار من وزير التنمية المحلية بتعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنوفية، وخالد النمر سكرتيرًا مساعدًا.

وشدد المحافظ على أن الهدف من هذه الحركة هو الدفع بقيادات قادرة على إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال العمل الميداني المستمر، وسرعة الاستجابة لشكاوى الأهالي، وتحسين مستوى النظافة والمرافق.

وأكد "أبو ليمون" أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييمًا مستمرًا لأداء رؤساء الوحدات المحلية، ولن يتم التهاون مع أي تقصير، مشيرًا إلى أن رضا المواطن هو الهدف الأساسي لكل أجهزة المحافظة.