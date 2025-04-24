العمل: صرف 3 ملايين و96 ألف جنيه رعاية اجتماعية وصحية لعمالة غير منتظمة خلال أبريل 2025

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، اعتماد صرف رعاية صحية واجتماعية لدعم العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة خلال شهر أبريل 2025 الجاري، بإجمالي 3 ملايين و96 ألفا و916 جنيها، وذلك من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، استفاد منها 1837 عاملاً.

وأوضح أن هذا المبلغ عبارة عن مليونين و822 الفاً و667 جنيهاً على الرعاية الاجتماعية، استفاد منها 916 عاملاً، و273 ألفاً و249 جنيهاً على الرعاية الصحية، استفاد منها 957 عاملاً.

وأكد أن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة مستمر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.