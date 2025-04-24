إعلام عبري: انهيار مبنى على جنود من لواء جفعاتي في رفح جنوبي غزة

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، الخميس، بأن مبنى انهار على جنود من لواء "جفعاتي" أثناء تواجدهم داخله في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، خلال مواصلتهم تنفيذ الإبادة الجماعية بالقطاع، دون وقوع إصابات.

وقالت القناة: "انهار مبنى اليوم (الخميس) على جنود من كتيبة صبرا من لواء جفعاتي كانوا بداخله في (مدينة) رفح، وقد تم إنقاذ جميع الجنود بأعجوبة دون أن يصاب أحد منهم بأذى، على عكس الحوادث الأخرى التي انتهت بوقوع إصابات في صفوف قواتنا".

ولم تحدد القناة الإسرائيلية سبب انهيار المبنى.

وبدأت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح بتاريخ 6 مايو 2024، حيث سيطرت على معبر رفح الحدودي، رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.

ووسعت عملية الإبادة الشهر الماضي، بعد فترة تهدئة مؤقتة تخللتها صفقة لتبادل الأسرى ودخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بوساطة قطرية ومصرية.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس جرائم الإبادة في قطاع غزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين فلسطينيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.