فيديو - الأهلي يستعرض أبرز لقطات من تاريخ النادي في ذكرى تأسيسه

استعرض النادي الأهلي أبرز لقطات من تاريخ النادي والبطولات التي حققها على مدار تاريخ النادي، بالإضافة لشخصيات تاريخية في النادي من خلال مقطع فيديو، بمناسبة ذكرى تأسيس النادي الأهلي.

وتحل اليوم، الجمعة 24 أبريل، ذكرى تأسيس النادي الأهلي رقم 119، في تاريخ كبير للنادي الأكثر تتويجًا في العالم.

ونشر النادي الأهلي مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليه: « ‏النادي الأهلي منذ 1907.. وإلى الأبد»

وجاءت فكرة تأسيس النادي الأهلي من عمر لطفى بك رئيس «نادي طلبة المدارس العليا»، وهو نادٍ وطني تأسس عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني، ثم اقترح عمر لطفى فكرة إنشاء نادٍ رياضى موازٍ وتم الاتفاق على تأسيس النادي الأهلي وأعلن عنه في 1907.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم الإثنين المقبل، 27 أبريل الجاري، على ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة الثامنة مساءً، ثم يواجه الزمالك يوم الجمعة المقبل، 1 مايو، على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج باللقب في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدراة جدول ترتيب مجموعة التتويج باللقب، برصيد 49 نقطة، فيما يأتي بيراميدز ثانيًا برصيد 44 نقطة، وبفارق الأهداف فقط أمام الأهلي الثالث بنفس الرصيد من النقاط.