لتجنب انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد، قررت الحكومة منع التجمعات الكبيرة كالأعراس والجنائز ومنها صلاة العيد.

ويجيز مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية صلاة العيد في المنزل، بسبب وجود حائل يمنع الناس من صلاة العيد في الساحات والمساجد وهو فيروس كورونا.

ووفقاً للفيديو الذي نشره المركز على صفحته على الفيسبوك "يجوز للشخص أن يصلي صلاة العيد جماعة مع أهل بيته، أو منفرداً بغير خطبة"

- وقت صلاة العيد

ويوضح الأزهر أن صلاة العيد تؤدي بعد شروق الشمس بثلث ساعة، وتستمر إلى قبل آذان الظهر بثلث ساعة.

- سنن صلاة العيد

ومن سنن الرسول (صلى الله عليه وسلم) يوم العيد أن يغتسل قبل الصلاة ويرتدي أفضل الثياب ويتطيب ويتناول عدد فردي من التمرات ٣ أو ٥.

- الإمامة في صلاة العيد

وحين يستعد أهل البيت للصلاة، جلسوا قبلها في مكان صلاتهم يكبرون الله بتكبيرات العيد، وبعدها يؤدون الصلاة دون آذان أو إقامة أو صلاة سنة.

وإذا كان أهل البيت من ذكور وإناث وقف الإمام أولهم بمفرده، ووقف الذكور في صف خلفه، والإناث من خلفهم.

وإذا كان للرجل ولد واحد، يقف الولد بجانب والده أثناء الصلاة، وزوجته من خلفهم، وإذا كان الزوج والزوجة فقط، تصلي الزوجة خلفه.

ويجوز أن تأم المرأة غيرها من النساء، ويقفن جميعاً في صف واحد، وتقف من تأمهن في الوسط، وإذا كان هناك إمرأتان فقط من تصليان، على المأمومة أن تقف على يمين الإمام.

- كيفية صلاة العيد

ويشرح مركز الأزهر صلاة العيد فيقول "وصلاة العيد ركعتان، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مُستحب، ثم يكبر سبع تكبيرات -غير تكبيرة الإحرام-"

"ويرفع فيهم يديه ويجعلهما حذو منكبيه، ويفعل المأمومون مثله، ويُستَحب أن يجعل الإمام بين كل تكبيرة والتي تليها وقتًا يكفي لقول المأمومين (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)".

ويقرأ في الركعة الأولى الفاتحة، وآيات من القرآن يُستحَب أن تكون آيات سورة الأعلى، ثم يستكمل الركعة مثل الصلاة المعروفة، من ركوع وسجود.

والركعة الثانية يُكبِّر خمسَ تكبيرات بعد تكبيرة القيام ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يُستحَب أن تكون آيات سورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة مثل الصلاة المعروفة م ركوع وسجود ثم يجلس للتَّشهُّد ويُسلِّم.

وأخيراً "لا ينبغي أن يخطب الإمام بعد صلاة العيد، فليس لصلاة العيد في المنزل خُطبة".

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