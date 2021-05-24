الصين تنفي صحة تقرير أمريكي حول إصابة 3 باحثين بمعهد ووهان بكورونا في نوفمبر 2019

نفت وزارة الخارجية الصينية صحة تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية زعم أن 3 من الباحثين في مختبر ووهان الصيني أصيبوا بمرض تشبه أعراضه كوفيد-19، في نوفمبر 2019.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان للصحفيين اليوم الاثنين في تعليقها على تقرير "وول ستريت جورنال" إنه لا يستند إلى أساس من الصحة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكّر المتحدث بالبيان الذي أصدره معهد ووهان في 23 مارس الماضي، والذي أكد أن المعهد لم يسبق له العثور على فيروس كورونا قبل 30 ديسمبر 2019.

وتابع: "أشار البيان إلى أنه بحلول 23 مارس، لم يصب أي من موظفي المعهد بفيروس كورونا".

وكانت الصحيفة قد أفادت نقلا عن تقرير استخباراتي أمريكي لم يتم الكشف عنه سابقا، أن 3 باحثين بمختبر ووهان أصيبوا بالمرض بدرجة دفعتهم للحصول على رعاية طبية بالمستشفى في نوفمبر 2019، أي قبل الإعلان رسميا عن بدء تفشي فيروس كورونا في ديسمبر.

ويأتي تقرير الصحيفة عشية اجتماع لمنظمة الصحة العالمية، من المتوقع أن يناقش المرحلة التالية من التحقيق حول أصل كورونا.