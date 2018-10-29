الزمالك: ميدو غير مرشح لتولي ملف الكرة

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استبعد حسام المندوه عضو اللجنة الجديدة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك تولي أحمد حسام ميدو ملف فريق الكرة.

وقال المندوه في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين لـ أون سبورت:" تناولنا في اجتماع المجلس الجديد أمس الأحد جميع الأزمات بشكل استكشافي".

وأضاف:" بالطبع تطرقنا للحديث عن ملف فريق الكرة بشكل مفصل، ومن خلال ما تم نثق في حل أزمات النادي لوضعه على الطريق الصحيح".

وأكمل:" اسم أحمد حسام ميدو لم يطرح لتولي ملف الكرة، وذلك في ظل وجود حسين السيد لاعب الفريق السابق، ضمن اللجنة التي تدير النادي".

وتابع:" نتولي مهمة إدارة نادي الزمالك لحين إجراء الانتخابات، نرى أن استقرار النادي يتمثل في وجود مجلس منتخب باختيار الجمعية العمومية".

وأتم:" نسعى لدراسة كل كبيرة وصغيرة عن ملف فريق الكرة خاصة المرتبطة بتجديد العقود وعودة بعض المعارين".