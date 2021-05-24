 السعودية: تمديد صلاحية الإقامة آليا دون مقابل في الدول التي يُعلّق القدوم منها - بوابة الشروق
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السعودية: تمديد صلاحية الإقامة آليا دون مقابل في الدول التي يُعلّق القدوم منها

علم السعودية
علم السعودية
هديل هلال
نشر في: الإثنين 24 مايو 2021 - 3:53 م | آخر تحديث: الإثنين 24 مايو 2021 - 3:53 م

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة وتأشيرات الزيارة آلياً دون مقابل في الدول التي يتم تعليق القدوم منها؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الاثنين، أكدت الجوازات السعودية أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 10 / 1442هـ الموافق 2 / 6 / 2021م.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 10 / 1442هـ الموافق 2 / 6 / 2021م.


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