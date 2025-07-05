رد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، على شائعات استخدام «الهرمونات» لتسريع نمو دورة الدواجن.

وقال في تصريحات لفضائية «الشمس»، الجمعة: «هذا الكلام، أنا سمعته من 25 سنة، هرمونات وحبوب منع! لا توجد هرمونات، كلام غير صحيح إطلاقا».

وأضاف أن صناعة الدواجن تتمتع بجودة وقدرة إنتاجية أقوى من نظيرتها البرازيلية، التي تعد أكبر مصدر للدواجن في العالم.

وأشار إلى أن جودة المنتج المصري فتحت له أبوابا تصديرية، قائلا: «بعد ظهور مشاكل مثل فيروس H1N1 في البرازيل، بدأت بعض الدول تتجه إلينا لاستيراد الدواجن من مصر.

وأكد أن المنتج المصري يخضع لرقابة قوية من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة، التي تشدد على ضرورة المتابعة الدورية لجميع المزارع على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن تصميم المزرعة يخضع لمعايير الأمان، أهمها أن تكون المزرعة خارج الكتل السكنية بمسافة لا تقل عن 2 كيلومتر من كل الاتجاهات لمنع انتقال الفيروسات.

وأضاف أن المتر المربع الواحد يمكنه استيعاب ما يصل إلى 25 دجاجة، مشيرا إلى أن العدد يختلف باختلاف فصول السنة، بحيث تصل الكثافة في مزرعة مساحتها 1000 متر مربع إلى 25 ألف دجاجة في الشتاء، بينما تقل إلى 20 ألفاً في الصيف لمواجهة الإجهاد الحراري.