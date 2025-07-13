المجلس الوطني الفلسطيني: المجازر بحق شعبنا تتصاعد بشكل وحشي

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن المجازر بحق شعبنا تتصاعد بشكل وحشي حيث ارتقى منذ فجر اليوم أكثر من مئة شهيد، بينهم أطفال ونساء، في قصف استهدف منازل وخيام النازحين وكان آخرها المجزرة المروعة في مخيم الشاطئ وجباليا النزلة شمال قطاع غزة التي شهدت استشهاد أكثر من 35 مواطنا وعشرات الجرحى ما زالوا تحت الأنقاض في ظل عجز فرق الإنقاذ ونقص الإمكانيات.

وأكد فتوح في بيان مساء اليوم السبت، أن استمرار القتل قرب نقاط المساعدات مصائد وشراكة الموت، يكشف أن هذه الآلية تحولت لأداة لقتل وتجويع شعبنا لا لإنقاذه

وأشار إلى أن ما كشفته هذه المجازر هو انهيار شامل للقيم الأخلاقية والإنسانية التي طالما نادى بها الغرب فقد سقطت شعارات الديمقراطية، وانهارت مزاعم حقوق الإنسان، حين تعلق الأمر بأطفال غزة

ودعا فتوح إلى موقف عربي ودولي فوري لوقف هذا الإجرام ومحاكمة المسؤولين عن إدارة هذا المسار الدموي، مؤكدا أن شعبنا لن ينكسر وسيواصل نضاله المشروع حتى نيل حقوقه كاملة