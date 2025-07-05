الأونروا تحذر من حدوث شلل تام في غزة حال استمرار منع دخول الوقود

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من حدوث شلل تام في غزة حال استمرار منع دخول الوقود.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت: «الوقود شريان حياة في غزة؛ فهو يشغّل مولدات المستشفيات، وسيارات الإسعاف، والمخابز، ومضخات المياه».

وتوقعت الوكالة الأممية حدوث «شلل تام يحمل عواقب كارثية»، من دون موافقة فورية على إدخال الوقود إلى غزة.

وشددت على وجوب السماح بإدخال الوقود بكميات كافية عبر الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، لضمان استمرار الخدمات المنقذة للحياة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.