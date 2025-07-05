مسيرات روسية تقصف مناطق مختلفة بأوكرانيا

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قصفت طائرات مسيرة روسية العديد من المناطق في أوكرانيا الليلة الماضية، بما في ذلك مبان سكنية، في منطقة خيرسون الجنوبية، حيث أصيب 11 شخصا، طبقا لما قاله الحاكم الإقليمي أولكساندر بروكودين.

وكتب بروكودين على تطبيق تليجرام أن أضرارا لحقت أيضا بخط أنابيب الغاز ومحطة وقود وورشة إصلاح سيارات ومركبات خاصة.

وفي مدينة تشوهويف شرق أوكرانيا، أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة، من بينهم صبي -12 عاما-، طبقا لما قاله الحاكم العسكري أوليه سينيجوبوف على تليجرام. وأضاف أن شخصين آخرين أصيبا أيضا في مدينة كوبيانسك.

ووردت تقارير أخرى عن إطلاق نيران مضادة للطائرات من كييف في المساء وخلال الليل.

وذكرت وسائل إعلام أن عددا من الأشخاص لجأوا إلى أنفاق السكك الحديدية تحت الأرض وملاجئ أخرى.

وانطلقت صافرات الإنذار من الغارات الجوية في مناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك منطقة سومي الشمالية ودونيتسك وخاركيف في الشرق ودنيبرو وزابوريجيا في الجنوب الشرقي. ولم تتوافر في بادئ الأمر أي معلومات بشأن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

وفي المقابل هاجمت أوكرانيا أهدافا في روسيا.

وأفادت تقارير رسمية باعتراض طائرات مسيرة معادية في منطقة روستوف في جنوب روسيا وفي منطقة سمولينسك جنوب غرب موسكو.