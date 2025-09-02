وزير الخارجية الألماني يبدأ زيارة للهند والاقتصاد يتصدر جدول الأعمال

بدأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول زيارته الرسمية الأولى للهند اليوم الثلاثاء، حيث تتصدر القضايا الاقتصادية جدول الأعمال، في الوقت الذي تواجه فيه الهند رسوما جمركية أمريكية جديدة باهظة على سلعها.

ويبدأ الوزير زيارته التي تستمر يومين في مدينة بنجالورو الواقعة جنوبي البلاد، حيث من المرجح أن تكون التطلعات الاقتصادية محور الاهتمام، بدءا من البحث العلمي ووصولا إلى هجرة العمالة الماهرة.

وعلى خلفية نقص العمالة الماهرة في ألمانيا، من المقرر أن يلتقي فاديفول بطلاب اللغة الألمانية في معهد "جوته" الثقافي الألماني بالمدينة لمناقشة تطلعاتهم وآفاقهم المهنية.

وترى الحكومة الألمانية أن الهند - أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (نحو 4ر1 مليار نسمة) - مصدر رئيسي للكوادر للمساعدة في معالجة نقص العمالة لديها. وتُعرَف بنجالورو باسم "وادي السيليكون" الهندي، حيث تشتهر بتركيزها الكبير على شركات تكنولوجيا المعلومات.

ويتضمن جدول أعمال الوزير أيضا زيارة لمقر وكالة الفضاء الهندية "إسرو"، حيث يعتزم الاطلاع على التطورات في مركز اختبار الأقمار الاصطناعية. وتهدف الحكومة الهندية إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2040، ومن المتوقع أن تطلق أول رحلة مأهولة لها إلى الفضاء في السنوات المقبلة.

ومن المقرر أن يزور فاديفول مركز الأبحاث والتطوير التابع لشركة "مرسيدس-بنز" الألمانية للسيارات للقاء ممثلي الأعمال الألمان. كما يخطط الوزير لجولة في مجمع ابتكارات ومقر شركة "ساب" الألمانية للصناعات التكنولوجية في بنجالورو، حيث سيفتتح مركزا للزوار ويلتقي بالموظفين.

ومن المقرر أن يجري فاديفول غدا الأربعاء محادثات سياسية في نيودلهي، حيث من المتوقع أن تكون العلاقات مع روسيا والصين ضمن الموضوعات الرئيسية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الهند، بصفتها أكبر دولة ديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان، شريك رئيسي لا غنى عنه لألمانيا ومحرك للابتكار والنمو على المستوى العالمي.

وأضافت المتحدثة أن حراك النمو والابتكار في الهند يتيح إمكانات هائلة لتنويع العلاقات التجارية وسلاسل التوريد، والتعاون التكنولوجي، وتوظيف عمال ماهرين ومُدرَّبين تدريبا عاليا.

وتأتي زيارة فاديفول في أعقاب اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الساحلية الصينية يومي الأحد والاثنين الماضيين، والذي حضره كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى جانب 18 زعيما آخرين.

وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون قبل 24 عاما لتعزيز التعاون الأمني والعلاقات الاقتصادية، وهي تُمثل قوة موازنة لتحالفات غربية، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولكنها تكتسب أيضا أهمية في مجال السياسة الاقتصادية.