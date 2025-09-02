أين وصل تقدم الجيش الروسي في أوكرانيا خلال أغسطس؟

واصل الجيش الروسي تقدّمه بوتيرة سريعة في أوكرانيا خلال شهر أغسطس، ولكن بشكل أبطأ من الشهر السابق، وفق تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية لبيانات معهد دراسات الحرب الأمريكي.

وخلال شهر، سيطرت القوات الروسية على 594 كيلومترا مربّعا من الأراضي الأوكرانية، في حين تكثفت الجهود الدبلوماسية للتوصّل إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنّها لم تحقّق حتى الآن أيّ نتائج ملموسة.

وتتّهم أوكرانيا روسيا بمحاولة كسب الوقت والتظاهر بالتفاوض من أجل الاستعداد بشكل أفضل لشنّ هجمات جديدة.

ومع ذلك، شهد تقدم الجيش الروسي في أغسطس تباطؤا طفيفا بعد 4 أشهر من التسارع.

وفي يوليو، تمكّن من الاستيلاء على 634 كيلومترا مربّعا، في تقدّم لم يُسجل منذ نوفمبر 2024 (725 كيلومترا مربعا)، باستثناء الأشهر الأولى من الحرب في ربيع 2022.

وتشمل هذه المساحة مناطق تسيطر عليها روسيا بشكل كامل أو جزئي، بالإضافة إلى تلك التي أعلنت ضمّها.

وحتى نهاية أغسطس، باتت روسيا تسيطر بشكل كامل أو جزئي على 19% من الأراضي الأوكرانية، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.