بلغاريا تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

سجلت بلغاريا 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 416 ألفا و565 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان لها نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 13 وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 17 ألفا و487 حالة.

أما عن المتعافين من الجائحة في بلغاريا، فقد ارتفع عددهم بمقدار 234 حالة في آخر 24 ساعة، ليصل التراكمي إلى 373 ألفا و202 شخص.

ووفقا لأحدث البيانات يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 25 ألفا و876 شخصا.