خطة لنفاذ صادرات مصر الطبية إلى 21 دولة أفريقية

أكد محيي حافظ وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن المجلس يستهدف زيادة صادرات المنتجات الطبية إلى الأسواق الخارجية وعلى رأسها إفريقيا.



وأشار إلى وجود استراتيجية وخطة تستهدف المرحلة الأولى منها النفاذ إلى أسواق 21 دولة إفريقية من الدول الأكثر استيرادا للدواء، والمرحلة الثانية النفاذ إلى بقية الأسواق الإفريقية ثم النفاذ إلى 15 دولة من دول الاتحاد السوفيتي، يليها أسواق الشرق الأقصى التي تضم دول فيتنام والفلبين وماليزيا، وبعد ذلك طرق أبواب أسواق أمريكا اللاتينية.



جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس تحت عنوان: "تصدير الدواء المصري إلى إفريقيا".



وأضاف حافظ، أن المجلس يتبنى رؤية جديدة لتحقيق قفزات في السوق الإفريقي من خلال استراتيجية المجلس التي تركز على زيادة صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، مشيرا إلى أن حجم صادرات المجلس تبلغ 250 مليون دولار، وهو رقم منخفض لا يتناسب وتاريخ وخبرة المجلس في التصدير التي تمتد لأكثر من 30 عاما، ولا يتماشي مع خطة الدولة للنهوض بالصادرات المصرية للاسواق الخارجية لتبلغ 100 مليار دولار.



ومن جانبه، قال ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة "معا للتصدير" التي أطلقها المجلس بهدف الارتقاء بصادرات المجلس للأسواق الخارجية وعلى رأسها أسواق القارة السمراء.



وأشار إلى أن اللقاء استعرض أبرز تحديات شركات الأدوية والمستحضرات الطبية في مصر ونتائج الدراسات التي أعدها المجلس لأسواق شرق إفريقيا ومجموعة السادك وسبل النفاذ إلى هذه الأسواق.



وأضاف جورج، أن قطاع الصناعات الدوائية يعد من أهم القطاعات التصديرية، إذ ارتفعت صادرات القطاعات الطبية بمشتقاتها من دواء ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل لتبلغ 176 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 118 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة ارتفاع 47 %.