إيطاليا تستدعي سفير بيلاروسيا للاحتجاج على حادث طائرة راين آير

أعلنت إيطاليا، اليوم الإثنين، أنها استدعت رئيس بعثة بيلاروسيا الدبلوماسية لدى روما إلى مقر وزارة الخارجية على خلفية تحويل السلطات في مينسك لمسار طائرة تجارية وإرغامها على الهبوط بمطار العاصمة واعتقال معارض كان على متنها.

وأشار بيان للخارجية الإيطالية، وفقا لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية، إلى أن وكيل الوزارة بينيديتو ديلا فيدوفا استدعى القائم بالأعمال في سفارة بيلاروسيا فيما يتعلق بحادثة إجبار طائرة شركة (رايان إير) على الهبوط، معربا عن إدانته للحادث، الذي يشكل انتهاكا خطيرا للغاية لمعايير سلامة الطيران الدولية، مطالبا بتوضيحات من السلطات في مينسك.

وأعلنت إيطاليا أنها بدأت بالفعل في نقاش مع الشركاء في اجتماع المجلس الأوروبي اليوم لاعتماد تدابير استجابة تتناسب مع خطورة الحادثة.

كما طالب ديلا فيدوفا بالإفراج الفوري عن الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته، مشيرا إلى أن إيطاليا ستواصل بذل قصارى جهدها للإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في بيلاروسيا.

يذكر أن السلطات البيلاروسية كانت قد أجبرت طائرة تابعة لشركة (رايان اير) الأوروبية على الهبوط في مطار مينسك، حيث تم انزال الصحفي المعارض رومان بروتاسينيفتش واعتقاله قبل السماح للطائرة بمتابعة الرحلة، فيما نفى نائب المدير العام لخدمة الملاحة الجوية البيلاروسية، أوليج كازيوشيتس، ما يتردد حول قيام مراقبي الحركة الجوية بتهديد طاقم الطائرة لإجباره على الهبوط.