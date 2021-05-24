أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن الفطر الأسود هو أحد الفطريات الموجودة والمعروفة لدى الأطباء.

وقال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on e"، مساء الأحد، إن الفطريات غير منتشرة في مصر بشكل كبير، غير أنه أكد وجودها وأن لها علاجًا دوائيًا.

وأضاف أن هذه الفطريات قد تكون موجودة في بعض الأمراض الشديدة وحالات الرعاية المركزة، وبعض الناس الذين يستخدمون مضادات حيوية لفترة طويلة، بالإضافة إلى بعض مرضى الأمراض.

وتابع: "هناك فطريات موجودة في المجتمع ومعروفة، لكنها ليست منتشرة والناس لا تتكلم عنها كثيرًا، والمرض قد يصيب أشخاصًا يعانون من الأمراض الشديدة أو الأمراض المتعددة حيث من الوارد إصابتهم ببعض الفطريات".

وأوضح تاج الدين أن الفطريات معروفة للأطباء ما يعني أنه ليس هناك أي داعٍ للقلق، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يحصلون على مضادات حيوية ومن ثم تظهر طبقة بيضاء داخل الفم، تكون ناجمة عن بعض الفطريات.

يُشار إلى أن الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي قد أكد في تصريحات لـ"الشروق" - في وقت سابق - أنه لم يتم رصد أي حالات بمرض الفطر الأسود في مصر.

في المقابل، أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا أنه شخَّص حالتين بمرض الفطر الأسود، لكن أوضح أن الأمر لم يكن له أي علاقة بفيروس كورونا، وأنّ الحالتين أصيبتا بالمرض بسبب وضع صحي مرتبط بمثبطات مناعة.