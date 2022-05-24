زعيمة هونج كونج: من غير المرجح تخفيف ضوابط كورونا على الحدود قبل 30 يونيو

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، اليوم الثلاثاء إنه من غير المرجح أن يتم تخفيف الضوابط المفروضة على الحدود لمكافحة تفشي فيروس كورونا، قبل 30 من يونيو المقبل.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن الزعيمة المنقضية ولايتها القول، إنه من غير المرجح أن يتم تخفيف الضوابط الصارمة على الحدود قبل انتهاء فترة ولاية الحكومة الحالية في 30 من يونيو، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة نسبيا من حالات الإصابة بمرض "كوفيد -19" قادمة من الخارج.

وأوضحت كاري لام أنه في ظل انخفاض أعداد حالات الإصابة المحلية بصورة كبيرة في الوقت الحالي، تمثل الحالات القادمة من الخارج نسبة كبيرة من إجمالي عدد الحالات.

وأفادت بأنه من المقرر أن تستمر إجراءات الحجر الصحي داخل الفنادق، وتطعيم الركاب وإجراء اختبارات كورونا.

جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة في المدينة انخفض بعد الذروة التي تم تسجيلها في مارس الماضي وبلغت أكثر من 50 ألف حالة.

وتتخلى هونج كونج عن سياسة "صفر كوفيد" التي تبنتها الصين، فيما تمضي ببطء نحو إعادة فتح حدودها.

ومازالت السلطات تحذر السكان لتوخي الحذر وحماية أنفسهم ضد موجة سادسة محتملة لفيروس كورونا، مع بداية الصيف.