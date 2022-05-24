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الرئيس السوري يهنئ نظيره اللبناني بعيد المقاومة والتحرير

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 8:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 8:21 م

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة من نظيره السوري بشار الأسد لمناسبة عيد المقاومة والتحرير الذي يصادف غدا الأربعاء.

وقال الرئيس السوري في برقيته، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية " إنه لمن دواعي سروري أن أهنىء فخامتكم والشعب اللبناني وأبطال المقاومة بحلول عيد المقاومة والتحرير".

ورأى أن "الانتصار الذي تحقق قبل 22 عاما سيبقى محطة تاريخية مشرفة لأنه أعاد الحقوق وأسقط مؤامرات الاحتلال ومخططاته التوسعية، واثبت صوابية نهج وخيار المقاومة باعتباره حقا طبيعيالأي شعب تنتهك سيادة بلاده وتغتصب أراضيه".

وأضاف: "ستبقى ذكرى الأبطال الذين أناروا طريق المجد بدمائهم الذكية حاضرة دائما في الوجدان. وسيبقون انموذجا في البذل والعطاء والتفاني في سبيل الأوطان".

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو عام 2000، بعد احتلالٍ دام 22 عاماً باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

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