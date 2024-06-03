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أفادت مصادر طبية بـاستشهاد 21 مواطنا فلسطينيا، منذ فجر اليوم الاثنين، في غارات متفرقة لطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية ومدفعيته، على وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ241 من الحرب القائمة في قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء "وفا" أن مدفعية الجيش الإسرائيلي شنت قصفا مدفعيا عنيفا على حيي الزيتون وتل الهوا، ومنطقة شارع "8" في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة 5 آخرين.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 4 أفراد من عائلتي السموني ومهاني عقب قصف مدفعي طال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

واستشهد أربعة مواطنين؛ جراء قصف لجيش الاحتلال على شقة سكنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعدة قذائف محيط مدرسة تؤوي نازحين تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بالحي.

وأطلقت الزوارق الإسرائيلية الحربية عدة قذائف على منازل المواطنين قبالة بحر منطقة الشيخ عجلين والميناء ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بحسب وكالة أنباء "وفا".

واستشهد ستة مواطنين بينهم رضيعة، بقصف طائرات الجيش الإسرائيلي منزل لعائلة عقل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعدة قذائف منازل المواطنين شمال غرب مخيم النصيرات، واستشهد مواطن برصاص الزوارق الحربية على شاطئ بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية الحربية محيط مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد 10 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب آخرون في قصف شنته الطائرات الإسرائيلية الحربية منزلين لعائلتي البريم وأبو خاطر في شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع.

وأصيب مواطنين في قصف شنته الطائرات الإسرائيلية الحربية استهدف منزلا لعائلة أبو عبيد في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

وأطلقت زوارق القوات الاسرائيلية الحربية النار بشكل كثيف على شاطئ بحر مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق قنابل إنارة على حي البرازيل جنوبا، وغارات على منطقة عُرَيْبة شمالا.

واستهدفت المدفعية الاسرائيلية المناطق الشرقية من بلدة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.